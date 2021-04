Chi giocherà nella Partita del Cuore 2021? Il 25 maggio vedremo di fronte la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca

Nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia di coronavirus, anche quest’anno si disputerà la Partita del Cuore, uno degli eventi di lunga data che riesce sempre a raccogliere somme importanti da destinare a scopi benefici, in particolare contro il cancro e le malattie genetiche rare.

Per la prima volta nella storia, la Partita del Cuore non verrà trasmessa dalla Rai. L’evento benefico potrà infatti essere visto su Mediaset, e precisamente su Canale 5.

Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti, ha detto che questo spostamento rappresenta “una nuova avventura” per l’evento di solidarietà “più grande e longevo”. Tuttavia, la scelta non è piaciuta molto ai vertici RAI, che hanno sottolineato come gli organizzatori della Partita del Cuore se ne siano andati “senza dire nulla e senza salutare”.

E’ stata comunicata anche la data della prossima Partita del Cuore, che si terrà il 25 maggio 2021 all’Allianz Stadium di Torino.

Le due compagini che si sfideranno sul prato dell’impianto di proprietà della Juventus sono la Nazionale Cantanti, capitanata da Luca Barbarossa, e i Campioni per la Ricerca, una formazione completamente inedita, composta da cantanti emergenti e volti noti.

I fondi raccolti andranno a sostenere l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus (www.fprconlus.it), presieduta da Donna Allegra Agnelli.

