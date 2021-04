Ecco chi è Giusy Buscemi, età – carriera e vita privata dell’attrice ed ex Miss Italia 2012

Giusy Buscemi è una nota attrice ed ex modella, in passato divenne nota per aver vinto il titolo di Miss Italia 2012.

La bellissima e talentuosa attrice è nata il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in Sicilia. Sin da giovanissima sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico si è trasferita a Roma dove si è iscritta alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo de La Sapienza.

Nel 2012 Giusy Buscemi ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia aggiudicandosi il primo posto. Nello stesso anno ha fatto il suo debutto al cinema nel film Baci salati. Ha poi recitato nel film Fratelli unici, al fianco di noti e importanti attori con Luca Argentero, Raoul Bova, Miriam Leone, Sergio Assisi e Carolina Crescentini.

Abbiamo visto l’attrice anche sul piccolo schermo in varie fiction come Don Matteo, La dama velata, La bella e la bestia, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo.

Giusy Buscemi ha recitato nella miniserie C’era una volta Studio Uno tra il 2015 e il 2016. L’anno successivo è tornata sul grande schermo in Smetto quando voglio – Masterclass e Ad honorem.

Prima di interpretare il ruolo di Manuale a Un passo dal cielo non appariva da un po’ in televisione. È tornata a recitare nella sesta stagione della fiction diretta dal marito Jan Michelini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato l’attrice è stata legata sentimentalmente con Giuseppe Galfano. Stavano insieme dai tempi delle superiori, la loro relazione giunse al capolinea pochi mesi dopo la vittoria a Miss Italia 2012 a causa della distanza e degli impegni lavorativi.

Giusy Buscemi ritrovò poi l’amore con Alex Adinolfi, l’addio tra loro arrivò dopo circa un anno di relazione. Dal 2017 l’attrice è sposata con il noto regista Jan Michelini, la loro storia d’amore è nata nel 2015. Dal loro amore sono nati due figli, Caterina Maria e Pietro Maria.

Giusy Buscemi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

