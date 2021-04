Cotto e Mangiato ricetta del 22 aprile 2021: insalata di zucchine farro e patate

Insalata zucchine farro e patate oggi a Cotto e Mangiato in occasione della Giornata della terra.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

1 zucchina

100 grammi di patate

1 scatola di ceci

200 grammi di farro

Pecorino fresco

Procedimento

Lavare e lessare il farro in acqua salata. Intanto saltare in padella le zucchine tagliate a tocchetti con olio e aglio. Le patate, sempre tagliate a cubetti, vanno cotte per metà a vapore e per metà rosolate in padella. Quando tutto sarà Cotto mescolare in una ciotola aggiungendo anche i ceci e dei cubetti di formaggio pecorino non troppo stagionato.

