Isola dei famosi, chi potrebbe essere l’eliminato tra Fariba, Miryea e Vera? I risultati dei sondaggi

Ecco chi potrebbe essere il nuovo eliminato dell’Isola dei famosi 2021 secondo i sondaggi di Nonsolo.tv: al televoto Fariba, Miryea e Vera Gemma

Questa sera, giovedì 22 aprile è in onda su Canale 5, una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021. Nel corso della puntata arrivano dei nuovi naufraghi molto agguerriti: l’opinionista e conduttrice Emanuela Tittocchia, l’ex pupo Matteo Diamante, la showgirl Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò. Poi si saprà chi tra i naufraghi in nomination, tra cui Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile dovrà abbandonare la palapa.

In attesa del verdetto finale, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram ai nostri followers con la domanda “Chi vuoi eliminare?”. Stando a quanto rivelano i risultati, ad avere la peggio è Fariba, che ha ricevuto 20 voti, a seguire Vera con 7 voti e infine Miryea con 4. Quindi, a lasciare la papala dovrebbe essere Fariba, ma non è detto che accada esattamente in questo modo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui