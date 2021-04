The Bassarids, edizione 2016 in onda su RAI 5

Arriva su RAI 5 The Bassarids, dramma di Hans Werner Henze in onda nella versione del 2016.

Questa edizione fu messa in scena presso il teatro dell’Opera di Roma nell’allestimento firmato da Mario Martone.

Cast

Nel cast troviamo Ladislav Elgr nel ruolo di Dionysus, Russell Braun nel ruolo di Pentheus, Mark S. Dossmnel ruolo di Cadmus. E poi ancora Erin Caves (Tiresias), Andrew Schroeder (Capitano della guardia reale), Veronica Simeoni (Agave), Sara Hershkowitz (Autonoe) e Sara Fulgoni (Beroe). Dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera il Maestro Stefan Soltesz. L’opera ha conseguito il premio Abbiati come miglior spettacolo della stagione 2015.

