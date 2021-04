Pomeriggio 5, Barbara D’Urso stoppa la diretta: “C’è stato un boato”

Attimi di spavento negli studi di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ferma la diretta e va in pubblicità: ecco cosa è accaduto

Nella puntata del 21 aprile 2021 di Pomeriggio 5, è accaduto qualcosa che ha provocato un momento di spavento negli studi Mediaset. Mentre si discuteva di cronaca rosa e delle ultime vicende sulla famiglia reale, si è udito un forte rumore, tanto da spingere Barbara D’Urso a fermare la diretta e a mandare in onda la pubblicità.

“Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore” ha dichiarato la padrona di casa agli autori. Una volta tornati in onda, Barbara ha spiegato cosa è davvero accaduto: “Mi hanno detto gli autori che ci sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci ha spaventati tutti”. Insomma, nulla di preoccupante in quanto si è trattato solo di un forte temporale. Probabilmente, Barbara pensava che ci fosse stata un’esplosione avvenuta casualmente all’esterno.

Tanti sono stati diversi i commenti dei telespettatori, che hanno rassicurato la conduttrice: “Il tuono che si è sentito a Pomeriggio 5 l’ho sentito anch’io. Io e Barbara vicini!”.

Il tuono che si è sentito a #Pomeriggio5 lho sentito anche io! Io e barbara vicini! — Davide (@Iamdavide28) April 21, 2021



“Quando c’è stato il tuono, ha fatto saltare pure l’immagine era strapotente” ha commentato qualcun altro.

Quando c'è stato il tuono, ha fatto saltare pure l'immagine era stra potente #Pomeriggio5 — Valeria Fabole (@valeriafabole92) April 21, 2021

