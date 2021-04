Ecco chi è Marisa Laurito – Età – carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice

Marisa Laurito è una nota attrice, cabarettista, cantante e conduttrice televisiva.

L’attrice è nata il 19 aprile 1951 a Napoli, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, sognava infatti di diventare un’attrice. Da ragazza riuscì ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Il suo debutto risale al 1969 in Le bugie con le gambe lunghe.

Dopo aver preso parte a diversi spettacoli teatrali approdò anche in Rai. Marisa Laurito ha recitato in molti noti film al fiano di importanti e famosi attori come Richard Harrison, Terence Hill, Bud Spencer, Mario Trevi e molti altri ancora.

A farle ottenere molto successo e popolarità le sue collaborazioni in televisione al fianco di personaggi molto noti come Renzo Arbore in Quelli della notte nel 1985. In passato ha vestito anche i panni di conduttrice, è stata al timone di Domenica In, dove cantava anche la sigla Ma le donne.

Marisa Laurito è anche una cantante molto talentuosa, nel 1989 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Il babà è una cosa seria. Nel corso della sua carriera ha continuano a vestire i panni di conduttrice, dagli anni 2000 si è però dedicata soprattutto al teatro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice nel 2001 è convolata a nozze con l’ex calciatore Franco Cordova. Il loro matrimonio giunse però al capolinea dopo circa un anno. Pochi mesi dopo ritrovò l’amore con Pietro Perdini, insieme dal 2002 i due non si sono più separati.

Marisa Laurito sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

