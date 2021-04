Felicissima Sera con Pio e Amedeo su Canale 5, anticipazioni puntata stasera 23 aprile, curiosità e info

Felicissima Sera con Pio e Amedeo torna stasera, 23 aprile, alle ore 21.20, su Canale 5. Chi saranno gli ospiti della puntata di stasera e quali sono le informazioni sulla puntata di oggi? Tutto quello che c’è da sapere.

Felicissima Sera: anticipazioni puntata 23 aprile

Gli ospiti della puntata di stasera, seconda per lo show di Mediaset Felicissima Sera, saranno:

Malika Ayane,

Claudio Baglioni,

Achille Lauro,

Francesco Totti.

Ci saranno anche diversi cantanti neomelodici, tra cui Alessio, che ha già confermato la sua partecipazione su Instagram. Anche Francesco Pannofino, che ha seguito Pio e Amedeo nel programma Emigratis, sarà tra gli ospiti di stasera.

Questa sarà la penultima puntata per il programma, che aveva l’obiettivo di portare un po’ di risate e voglia di distrarsi dalla pandemia. Non è detto, però, che non sia rinnovato, visto il successo che ha avuto il programma sui social.

