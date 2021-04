Cotto e Mangiato ricetta del 26 aprile: mousse di pesce su crostini

La settimana gastronomica di Cotto e Mangiato si apre con questa buonissima ricetta, mousse di pesce su crostini.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

2 filetti di pesce bianco

100 grammi di patate

Formaggio spalmabile

Salsa rosa

Maionese

Pane

Procedimento

Tostare il pane in forno. Intanto mettere a cuocere le patate a vapore, e in una padella rosolare il pesce con olio aglio e sfumata di vino bianco. Quando le patate saranno pronte schiacciare in una ciotola e aggiungere il pesce sfilettato, dunque mixare tutto. Dividere la mousse in tre ciotoline: una aggiungi il formaggio spalmabile, una la salsa rosa, una la maionese. Fai raffreddare in frigo poi prendi il pane tostato e spalma le tue mousse.

