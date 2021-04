Ecco chi è Catherine Spaak – Età – carriera e vita privata dell’attrice, conduttrice, ballerina e cantante

Catherine Spaak è una nota attrice, conduttrice, cantante e ballerina francese naturalizzata italiana.

L’attrice è nata il 3 aprile 1945 in Francia, a Boulogne-Billancourt. È la figlia dell’attrice Claudie Clèves e dello sceneggiatore cinematografico Charles, da loro ha ereditato la sua grande passione per la recitazione.

Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e importante carriera. Di seguito ne trovate alcuni dei più importanti. Catherine Spaak ha debuttato al cinema all’età di 14 anni nel film Il buco di Jacques Becker. Il suo esordio in Italia risale invece al 1960, quando ha recitato nel film Dolci inganni di Alberto Lattuada. Ha poi recitato in molti altri noti film come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda, La voglia matta e altri ancora.

Negli anni Catherine Spaak si è dedicata anche alla sua carriera di cantante, in passato la Dischi Ricordi le offrì un contratto e furono pubblicato i suoi primi 45 giri. Tra questi: Mi fai paura, Quelli della mia età, L’esercito del surf

La Spaak ha svolto anche i panni di conduttrice, è stata al timone di Forum dal 1985 al 1988. Ha condotto poi Harem su Rai Tre, Il sogno dell’angelo su La7 e molti altri programmi e talk show. Nel 2007 l’abbiamo vista a Ballando con le stelle come concorrente. Nel 2015 ha invece fatto parte del cast dell’Isola dei famosi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è convolata a nozze con l’attore Fabrizio Capucci negli anni Sessanta. I due si erano innamorati durante le riprese del film La voglia matta, dal loro amore è nata la figlia Sabrina. Dopo la loro rottura ha ritrovato l’amore con Johnny Dorelli, i due si sposarono nel 1972. Dalla loro relazione è nato il figlio Gabriele, si sono poi lasciati nel 1979.

Catherine Spaak si è sposata per la terza volta nel 1993 con Daniel Rey, il loro matrimonio giunse al capolinea nel 2010. L’attrice si è poi sposata con Vladimiro Tuselli nel 2013, lui è più giovane di lei di 18 anni. A quanto pare però ad oggi non stanno più insieme. Lei stessa lo scorso anno ha rivelato a Io e te di essere single, ha anche fatto sapere di essere felice così.

Catherine Spaak sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

