Ecco chi è Mario Desiati – Età – carriera e vita privata dello scrittore

Mario Desiati è uno scrittore, poeta e giornalista, nato il 13 maggio 1977 a Locorotondo.

Agli inizi della sua carriera lo scrittore e giornalista si è occupato di cronaca politica e sportiva su alcuni giornali locali come Il Corriere della Valle d’Itria. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza iniziò a lavorare presso uno studio legale, pubblicò anche dei saggi sulla responsabilità civile.

Nel 2003 decide di trasferirsi a Roma dove diventò il caporedattore della rivista Nuovi Argomenti. Era anche editor junior della Arnoldo Mondadori Editore. Il giornalista si occupò della direzione editoriale di Fandango Libri dal 2008 al 2013. Nel corso della sua carriera ha pubblicato poesie come Le luci gialle della contraerea e la raccolta Inverno. Ha scritto anche romanzi, saggi e altro ancora.

Mario Desiati collabora con L’Unità e La Repubblica, da uno dei suoi romanzi è stato tratto il film Il paese delle spose infelici. Negli anni ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti come il Premio Volponi, il Premio Ferri-Lawrence, il Premio Mondello e altri ancora. Nel 2011 è stato uno dei finalisti del Premio Strega.

Due dei suoi libri più noti che gli hanno fatto conquistare maggiore successo sono Ternitti e Candore. Da poco è uscito il nuovo libro, si intitola Spatriati.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla. Non è noto se lo scrittore sia molto riservato o se sia single.

Mario Desiati sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

