Isola dei famosi, chi potrebbe essere l’eliminato tra Ciufoli, Manuela, Miryea e Ubaldo?

Ecco chi potrebbe abbandonare la palapa tra Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo: i risultati del sondaggio di Nonsolo.tv

Questa sera, giovedì 29 aprile è in onda una nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2021. A inizio serata sbarcherà in Honduras, un nuovo naufrago: Ignazio Moser, ex ciclista nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. Inoltre, si saprà chi tra Ubaldo, Miryea, Manuela e Roberto dovrà abbandonare la palapa.

In attesa di sapere il verdetto finale, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram con la domanda “Chi vuoi eliminare?”. Stando a quanto rivelano i risultati, ad avere la peggio sarà Roberto Ciufoli che ha avuto 12 voti (su un totale di 39 dei votanti), seguito da Manuela con 11 voti. I meno votati all’eliminazione sono Ubaldo con 10 voti e Miryea con 6.

Quindi, Roberto potrebbe essere il nuovo eliminato dell’Isola dei famosi 2021, ma dovremmo attendere il verdetto di questa sera perché tutto può cambiare.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui