Una Vita trama puntate dall’1 al 7 maggio 2021: ecco come è morta Bellita!

Le anticipazioni sulla soap Una Vita relative alle puntate, trasmesse dall’1 a 7 maggio 2021 mostrano come è morta Bellita. La Del Campo, da qualche tempo accusava strani malori e si verranno a conoscere le cause.

Una Vita, anticipazioni 1 – 7 maggio 2021: Bellita è morta avvelenata

Bellita Del Campo continuerà ad avere malori misteriosi. La donna avrà una sorpresa da Emilio che troverà in cucina in atteggiamenti sospetti. I Dominguez, vedendo che Bellita non manifesta alcun miglioramento, si preoccuperanno parecchio.

Mentre Cinta annullerà il suo debutto, Josè non ricorderà di dover presentarsi per uno spettacolo e non avviserà la compagnia teatrale. Il suo lavoro diverrà non sicuro, viste le dimenticanze dell’uomo. Mister Golden si mostrerà disponibile ad attendere che Bellita si sia ristabilita.

Emilio noterà un piccolo miglioramento alla salute di Bellita, però si troverà in una situazione che potrebbe fargli aprire gli occhi su quanto sta accadendo.

Una sorpresa in cucina

L’uomo sorprenderà in cucina Margarita, mentre verserà del veleno nel tè alla cantante. Fino a qua nulla di male, se non fosse che all’arrivo di Emilio, ella borbotterà qualche frase e scapperà dalla stanza.

Margarita combinerà un pasticcio, per la fretta si dimenticherà la fiala sul tavolo. In seguito, Emilio confiderà a Cinta, Josè e Arantxa di aver sorpreso Margarita che aggiungeva una misteriosa polvere nel tè di Bellita.

Cesareo intanto sospetterà che Camino continui a vedersi con Maite. L’uomo si recherà a casa della pittrice e le troverà infatti insieme. Poco dopo lui confesserà a Felicia quanto ha scoperto e la donna andrà da Maite per intimarle di stare lontano dalla figlia.

Una richiesta di matrimonio per Genoveva

Felipe lascerà Marcia e chiederà ancora a Genoveva di sposarlo. La Salmeron accetterà la proposta. Andrade, però, non la lascerà in pace e manderà da lei Velasco per minacciarla.

Felipe intanto rientrerà dal tribunale e sarà soddisfatto, perchè convinto che con la sua deposizione Andrade abbia i giorni contati. Ursula, però, si recherà in carcere tra i due potrebbe ci sarà nuovo piano di vendetta contro l’avvocato. Felipe e Genoveva, nel frattempo, inizieranno ad organizzare il loro matrimonio.

Marcia farà una scoperta importante

Marcia da qualche tempo sospetta che colui che si spaccia per Santiago non sia chi sostiene di essere. L’uomo le mostrerà due biglietti per Cuba e lei insisterà ancora una volta per conoscere la verità, prima di rifiutare la proposta di accettare il suo invito.

Il presunto Santiago non riuscirà più a tacere e le confesserà di essere in realtà Israel, fratello gemello del suo defunto marito. A Marcia racconterà di essere giunto ad Acacias su ordine di Andrade. La storia inscenata avrebbe impedito a Marcia di sposare Felipe, amato da Genoveva.

