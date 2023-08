La Volta Buona, cosa sappiamo del nuovo programma di Caterina Balivo? Chi sono gli ospiti?

La bella presentatrice Caterina Balivo è pronta a tornare alla ribalta. Stavolta sarà al timone di un nuovo show su Rai 1, intitolato La Volta Buona. Andrà in onda nel primo pomeriggio dal mese di settembre. Vediamo insieme come funziona e chi saranno gli ospiti.

Ospiti e cast del nuovo show La Volta Buona

Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento diurno Rai, ha fortemente rivoluto Caterina Balivo sul piccolo schermo. Al suo fianco ci saranno ospiti e personaggi fissi. Ad esempio vedremo ogni giorno il professor Umberto Broccoli che avrà il compito di raccontare le eccellenze italiane. Vedremo ancora al suo fianco anche Gianni Ippoliti. Altri due saranno gli ospiti fissi nel programma condotto da Caterina Balivo. Il primo è il simpaticissimo Enzo Miccio, ormai super amato dal pubblico. Insieme a lui, accanto alla presentatrice napoletana anche l’esperto musicale Dario Salvatori.

Cosa sappiamo del programma

Ma quali sono i particolari che la Rai ha rivelato ad oggi di questo nuovo programma? Innanzitutto sappiamo che lo show avrà un nuovo taglio. Avrà una scaletta ben ordinata e verrà diviso in base alle tematiche trattate. Saranno raccontate le storie esemplari e belle degli italiani, vi sarà un angolo dedicato alla cultura. Anche l’attualità troverà spazio all’interno del nuovo programma, grazie in particolare ad intervento e supporto di giornalisti ed inviati che terranno il pubblico informato sulle stringenti tematiche che riguardano la vita comune.

Per smorzare i toni seri sarà dedicato lo spazio anche all’intrattenimento con un gioco che per ora non ha ancora una sua definizione ( o forse si tiene alta la suspense non rivelando alcun dettaglio).

Ospiti famosi ogni puntata

Ad ogni puntata infine vedremo personaggi famosi pronti a raccontarsi e a mettersi in gioco negli sketch di intrattenimento. Quasi sicuramente la loro apparizione sarà verso la fine della puntata, perché servirà a fare da gancio traino ai programmi che si susseguono dopo, come ad esempio la messa in onda della fiction Il Paradiso delle Signore, divenuto ormai un must che segue gli show dei pomeriggi Rai.