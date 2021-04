Anticipazioni Felicissima Sera: chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata?

Tutti gli ospiti della puntata del 30 aprile di Felicissima Sera, lo show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5

Venerdì 30 aprile 2021 andrà in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera, show condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. Dopo il successo delle scorse puntate, i due comici pugliesi intrattengono il pubblico con gag e siparietti ironici con diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Chi sarà ospitato questa sera?

Gli ospiti dell’ultima puntata di Felicissima Sera

La puntata del 30 aprile di Felicissima sera riserverà tante soprese per i telespettatori. Non mancheranno infatti ospiti d’eccezione come Noemi, Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Laura Chiatti, Raoul Bova. La serata sarà inoltre resa piacevole da altri ospiti come l’attrice a luci rosse Malena, l’attore Francesco Pannofino e il matematico, saggista e accademico Piergiorgio Odifreddi.

Dati d’ascolto di Felicissima Sera

Felicissima Sera ha ottenuto un immediato successo, coinvolgendo 4 070 000 telespettatori con il 20,13% di share nel corso del primo appuntamento. Risultato mantenuto anche nella seconda puntata, che ha registrato 4 013 000 telespettatori pari al 21,09%. Insomma, stando agli ultimi dati registrati, sicuramente questo terzo e ultimo appuntamento non sarà una delusione per il pubblico.

