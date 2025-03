Guè Pequeno contro Luigi dei Me contro Te: “Il tipo è strano, non mi sembra adatto”

Guè Pequeno contro la coppia di YouTuber per bambini più famosa del web (italiano), i Me contro Te.

Dissing su dissing. Guè Pequeno, per commentare un dissing, si trova a dissare a sua volta. Ma non parliamo di un beef contro un altro rapper: stavolta Guè si è trovato ad attaccare Luigi dei Me contro Te, duo che trionfa (anche a livello economico, vedremo) su YouTube con video per bambini, ma che – a suo dire (e come dargli torto) – avrebbe una spetto inquietante.

Ospite del podcast “Tintoria”, il rapper milanese è stato interpellato da Stefano Rapone circa il “dissing” tra Me contro Te e i DinsiemE (i primi hanno accusato i secondi di essere una loro copia: “Ci copiano tutto, anche il tono della voce”).

E – da padre di famiglia (è padre di una bimba, Celine) preoccupato dai contenuti che la sua piccola potrebbe vedere – Guè non le ha mandate a dire, come d’altra parte sempre:

“Ti devo dire una cosa, ho visto il fatturato dei Me contro Te e ho detto ‘ca**o’. Altro che rap qua bisogna fare canzoni per bambini. Però il tipo che fa queste cose per bambini è veramente creepy, cioè non porterei mai mia figlia. Mi dà… Non voglio mancargli di rispetto, lui può dire di me che sono guercio, ‘guarda sto rapper de me**a’, non penso di aver mai un interscambio con loro. Però il tipo è strano, non mi sembra adatto, ha una faccia strana. La tipa tranquilla, ma il tipo no”.

Non si è fatta quindi attendere la risposta di Luigi dei Me contro Te. Lo youtuber ha reagito ai commenti del rapper e ha postato il video della reazione sulla pagina Instagram dei due (dove sono seguiti da un milione e seicentomila follower, un milione in meno di Guè).

Luigi, sentendo le dichiarazioni di Guè, si è mostrato tra il divertito e l’offeso, dicendo quindi: “No ma figurati, nessun’offesa”. Per poi aggiungere, indicando lo schermo dove continuavano a scorrere le immagini della puntata di Tintoria con Guè: “Io ho la faccia strana?”.

Immediata la controreplica, tra i commenti al video: “Hai la faccia strana bro”, ha scritto Guè.

Tra i commenti, al netto delle parole di Guè, tanti messaggi a favore dello YouTuber. E se c’è chi ha rimarcato il grande successo dei MecontroTe (“Intanto hai più visualizzazioni tu che le sue canzoni ?”), la fidanzata – sodale Sofia Scalia non ha fatto mancare il suo supporto: “Povero cucciolo ? ma quante te ne diconoooooo ?! ??????

In seguito Luigi ha postato un altro video in cui si mostra disperato, con la faccia deformata da un filtro e con in sovrimpressione il messaggio di un utente che dichiara di essere d’accordo con Guè.

E, se possiamo scrivere la nostra, quello che risulta cringe – in questo caso ma nel caso di ogni video fatto da adulti per bambini – è il contenuto in sé. (L’importante comunque è che piaccia ai più piccoli, quello è indubbio).

Quanto sono ricchi i Me contro Te?

Pianga con un occhio, ad ogni modo, Luigi.

Come lo stesso Guè sottolineava, il loro successo e i numeri che fanno basterebbero come consolazione – secondo stime trovate sul web, il duo guadagna solo da canale YouTube circa 50mila euro al mese (frutto dell’enorme numero di visualizzazioni dei loro video, che hanno complessivamente superato in 10 anni di attività i 10 miliardi).