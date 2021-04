Wind 3, blackout internet: disagi in tutta Italia

Wind 3 non funziona: disagi per la rete mobile e fissa in tutta Italia per giovedì 29 aprile

Giovedì 29 aprile, gli utenti che usano Wind 3 hanno riscontrato dei disagi riguardo la rete fissa e mobile. Stando a quanto riporta Downdetector, le segnalazioni sono arrivate da ogni parte d’Italia: da Milano, a Roma, fino a Napoli e isole.

Diversi utenti su Twitter hanno lamentato lo stesso problema facendo andare in tendenza l’hashtag #windtre o #windtredown.

Io ho #windtre sia come Wi-Fi che come operatore telefonico praticamente ho trascorso due ore in isolamento pensavo si fosse rotta casa mia sono quasi uscita in piena notte per fare tentativi per connettermi capite — luluriant (@peularis) April 29, 2021

Disagi che vanno dal blackout delle telefonate in entrata e in uscita, fino al mancato accesso internet; in diversi casi il segnale era debole o completamente assente.

Anche gli utenti Tim e Vodafone hanno riscontrato i medesimi disagi. Molti infatti si sono accorti del disservizio poiché i social network come Instagram, Facebook e Whatsapp hanno smesso di funzionare intorno alle 23 del 29 aprile. Che cosa è accaduto? Il problema era dovuto alle linee e non alle singole app.

Le chiamate e gli SMS sembrano funzionare in maniera corretta, mentre emergono disagi riguardo la connessione dati 4G. La compagnia Wind però non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito così come le altre aziende

