Tempesta d’Amore, anticipazioni 1 – 7 maggio 2021: un misterioso fantasma si aggira al Fürstenhof

Ariane confiderà a Christoph che non c’era alcun pericolo per il lussuoso hotel, tutti si rilasseranno. Ci sarà, però, un altro motivo per alimentare la tensione, a quanto sembra un fantasma tenebroso si sta aggirando in ogni stanza, di chi sarà?

Tempesta d’Amore, trame episodi dal 1 al 7 maggio 2021: il fantasma di Sophia

Lucy racconterà a Joell che il fantasma di una giovane ragazza che si chiama Sophia, si aggira per le stanze dell’hotel. Un grande dolore l’ha colpita, per un amore non corrisposto. Sophia si è quindi tolto la vita.

Rosalie confermerà la storia e racconterà che una persona ospitata nella suite Sissi, ha addirittura sentito piangere il fantasma. Ci sarà anche un piccolo stratagemma che renderà più credibile la sua storia.

Mentre Lucy raggiungerà lo scrittore nella suite Sissi, Rosalie nasconderà un altoparlante e farà partire un nastro con la registrazione di un pianto. Si tratterà di una dimostrazione davvero convincente.

Lucy e Joell usciranno in fretta e furia dalla camera ma, non arriveranno neanche al corridoio, quando si accorgeranno che il pianto non si sente più. Nell’hotel inizieranno a circolare le voci che un misterioso fantasma sta alloggiando nella suite Sissi.

Il consiglio di Franzi a Lucy

Alfons sarà molto preoccupato la notizia giunga agli ospiti dell’albergo. Sarebbe davvero una grave perdita se la paura per l’insolita presenza svuotasse l’albergo. Franzi consiglierà, quindi, a Lucy di svelare la verità a Joell. Il fantasma è, in realtà, solo una loro invenzione.

Rosalie, sempre più gelosa di Amelie, la affronterà e la accuserà di flirtare con Michael. Inoltre ella intimerà alla rivale di stare lontana da lui. In seguito, parlando con il giovane, Rosalie gli confesserà di aver creduto in qualcosa di sentimentale, visto l’avvicinamento degli ultimi tempi.

Vanessa sarà in ansia per Robert. Non avendo sue notizie da tanto, chiederà a Cornelia novità del ragazzo. Lei però, ripenserà a quando gli ha confessato di amarlo e risponderà di non sapere niente.

Robert tornerà Fürstenhof

Non trascorrerà molto tempo e Robert farà ritorno al Fürstenhof. Werner lo convincerà la sua intenzione a cedergli le sue quote. Insieme a Christoph, organizzeranno un piano per riuscire a scoprire ciò che nasconde Ariane. I tre vorrebbero avere il suo cellulare per vedere, attraverso la geolocalizzazione, dove fosse la donna la notte in cui il marito è scomparso.

Christoph, Werner e Robert riusciranno ad avere il cellulare di Ariane, ma non riusciranno a trovare niente che confermi o cancelli i loro sospetti sulla donna a riguardo la scomparsa del marito. L’albergatore penserà allora di ricorrere nuovamente al siero della verità.

Egli si trasferirà nell’appartamento dei Saalfeld, ma Robert lo caccerà. Egli, infatti deve riuscire a convincere Ariane di stare dalla sua parte. Inoltre quest’ultimo potrebbe occuparsi attivamente alla gestione dell’hotel.

Un investigatore privato per rintracciare Andrè

Werner comunicherà a Michael, Hildegard e Alfons di avere ceduto le sue azioni a Robert. Inoltre egli vorrà assumere un investigatore privato per riuscire a rintracciare Andrè.

Christoph ascolterà i suggerimenti di Tim e deciderà di curare la gestione del birrificio. Franzi potrà riacquistarlo e continuare la produzione di sidro.

Steffen intralcerà la giovane nell’ attività a cui tiene tantissimo e Christoph userà ancora il siero della verità per scoprire cosa nasconde Ariane? A presto per nuove anticipazioni!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui