Bianca Balti contro Pio e Amedeo: “Autoironia? liberi di prendere in giro sul c** piccolo che si ritrovano”

Polemica sul discorso di Pio e Amedeo fatto a Felicissima sera sul fatto di fare autoironia sulla n- word o “f-word: Bianca Balti va su tutte le furie

Pio e Amedeo sono finiti in una grande bufera a causa del discorso fatto l’ultima puntata di Felicissima Sera su Canale 5. Il duo comico pugliese ha infatti invitato i telespettatori a fare autoironia sulle “n-word” o “f-word” e a non vederle come un’offesa. Stando a quanto hanno dichiarato i due, ciò che conta è l’intenzione e non le parole. A quanto pare, però, non tutti hanno apprezzato il discorso e si sono scagliati contro i due conduttori, tra cui anche la modella Bianca Balti.

“Auto-ironia si può fare non sbagliamoci, perciò Pio e Amedeo liberi di prendere se stessi in giro per il c***o piccolo che si ritrovano”, questa è stata la dura frecciatina della modella nei confronti dei due comici su Instagram.

"Bianca Balti":

Per aver pubblicato questa storia su Instagram pic.twitter.com/DKuVDzaybP — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 1, 2021

A scagliarsi contro Pio e Amedeo, è stata anche Aurora Ramazzotti: “Fare distinzione tra l’eccesso di ‘politicamente corretto’ (che infastidisce anche me) e l’uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d’obbligo. Si parla di ‘intenzione’ buona o cattiva ma oggigiorno utilizzarle (in televisione poi) diventa già l’intenzione sbagliata. Lo si fa ignorando che chi fa parte delle categorie in questione ha espresso chiaramente di non volerle sentire. Perché gli fanno male. Punto“.

