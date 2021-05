L’Eredità 1 maggio 2021: Silvia perde alla Ghigliottina, tra un riferimento musicale e l’altro

Silvia è la campionessa giunta alla Ghigliottina della puntata de L’Eredità del primo maggio 2021.

Le cinque parole “indizio” proposte durante la Ghigliottina (che ha portato la campionessa a 30.000 euro, dopo una serie di dimezzamenti) erano:

Credito

Pensare

Goggi

A te

Fiducia.

Silvia, leggendo queste cinque parole, si è buttata con Dedicato.

Una parola che cozza con molti degli indizi ma per certo non con A te, con tanto di riferimento musicale ad una serie di canzoni, dalla più recente di Irama alla canzone ormai old school de Le Vibrazioni.

Ma non era, chiaramente, Dedicato, la parola scelta dagli autori.

La parola misteriosa scelta dagli autori era, stavolta…

Domani.

E anche nella scelta degli autori c’è un riferimento musicale: alle sorelle Goggi e alla loro Domani.

E pensare che potevano fare riferimento pure agli Articolo 31.

