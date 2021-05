Cesara Buonamici racconta cosa accadeva al TG5 con Mentana: “Sentiva le urla dalla regia”

Intervistata a Domenica Live, Buonamici ha raccontato cosa accadeva agli esordi con Mentana al TG5 e la sua amicizia con Sposini

Oggi, 2 maggio 2021, Cesara Buonamici ha raccontato della sua amicizia con Lamberto Sposini a Domenica Live. Come è noto, il giornalista e conduttore è assente da 10 anni dalla tv italiana a causa di una malattia. La Bonamici ha parlato anche dei suoi momenti speciali con Sposini e della sua capacità comunicativa.

“E’ un grande giornalista e uno che riempie davvero la scena, io non l’ho mai visto. Aveva una capacità comunicativa formidabile, che da una parte serve ad alleggerire e dall’altra serve a dare spessore al nostro lavoro. Questo desiderio di risentirlo e di rivederlo non è diminuito nemmeno un po’in tutto questi anni”, ha dichiarato in studio la Buonamici. Cesara ha inoltre raccontato cosa accadeva dietro le quinte alla primissima puntata del TG5 con Enrico Mentana: “Sentiva delle grandi urla dalla regia, c’era il panico di questi servizi che non partivano. E sicuramente, c’era qualcuno che gli diceva che non era pronto nulla e fa quel gesto di incrociare le braccia rassegnato”.

Infine, Cesara ha ricordato ancora una volta l’amico Sposini, promettendogli un’amatriciana, piatto preferito che cucinava dopo il telegiornale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui