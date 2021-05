Amici, Aka7even si sfoga sulla Pettinelli: “Ciuccio e presuntuoso? Neanche mia madre me lo dice”

L’insegnante Anna Pettinelli appella Aka7even “ciuccio e presuntuoso”, ma questa volta il ragazzo non accetta e si sfoga con i compagni

“Ciuccio e presuntuoso” è diventata una frase cult di Amici 2021, ma questa volta è diventata un po’ troppo fastidiosa per Aka7even. L’allievo, infatti, si è lasciato si è sfogato con i compagni dopo aver sentito Anna Pettinelli chiamarlo di nuovo in quel modo. Tutto è accaduto durante il daytime, quando i due hanno avuto una discussione sul guanto di sfida contro l’avversario Sangiovanni sulle note di She di Elvis Castello.

Secondo la Pettinelli questa sfida valorizzerebbe le doti canore di Aka7even, al contrario di Sangiovanni. Quest’ultimo, infatti, sempre stando al parere dell’insegnante non sarebbe capace a cantare bene come il suo allievo. Aka7ever però non è molto convinto delle sue idee e l’insegnante si è sentita scoraggiata. “Sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso” ha tuonato di nuovo la Pettinelli al ragazzo.

Una volta rientrato in casetta, Aka7even, al secolo Luca Marzano si è sfogato così: “Non mi ha lasciato parlare e mi ha detto che sono ciuccio e presuntuoso. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia madre in 20 anni me lo ha mai detto“. Il ragazzo ha poi spiegato a Sangiovanni e Giulia che non si sentiva affatto debole come pensava la Pettinelli, ma voleva soltanto esprimere un suo punto di vista. “Era un cercare di capire, non essere attaccato. C’è un abisso tra il non fidarmi ed esprimere un proprio punto di vista“, ha confidato il ragazzo ai due compagni. Insomma, cosa ne penserà la Pettinelli dello sfogo del suo allievo? Non rimane che attendere.

