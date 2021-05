Il vegetale, trama e curiosità sul film con Fabio Rovazzi

Il vegetale andrà in onda stasera, 3 Maggio, in prima serata e in prima visione, su Rai Due alle ore 21.20. Il film è una commedia italiana del 2018 e il protagonista è il cantante e attore Fabio Rovazzi.

Il vegetale: trama, curiosità, cast e trailer ufficiale

Il vegetale è una commedia italiana del 2018 di 84 minuti. La regia è di Gennaro Nunziante e l’interprete principale è Fabio Rovazzi, che interpreta se stesso.

Fabio si è appena laureato e cerca lavoro. Il padre non vuole aiutarlo, anzi, lo chiama Il vegetale, che è il titolo del film. Ottiene un lavoro per volantinaggio, quando la fidanzata se ne va per lavoro a Londra e il padre viene arrestato.

Per via di un abuso edilizio che vuole assolutamente sanare, finisce per vendere la società del padre e lasciare a casa gli operai. ottiene così uno stage in un paesino come bracciante agricolo. Qui conosce una ragazza, ma lei sta per sposarsi con un’altra persona.

Con un terreno che gli è rimasto, Fabio mette in piedi una ditta di prodotti bio.

Il cast è composto da:

Fabio Rovazzi: se stesso;

Luca Zingaretti: Armando;

Ninni Bruschetta: Bruno Rovazzi;

Paola Calliari: Caterina;

Matteo Reza Azchirvani: Vidar;

Barbara D’Urso: se stessa;

Alessio Giannone: Nicola;

Rosy Franzese: Nives Rovazzi.

Il film è costato più di 5 milioni di euro ed è stato distribuito dalla Disney. Le città set del film sono:

Milano,

Bereguardo in provincia di Pavia presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine,

provincia di Rieti,

provincia di Terni, presso il lago di Piediluco.

