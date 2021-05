Le Iene, Rosalinda Cannavò gelosa di Andrea Zenga perché “flirta”con un’altra: “Quella è una tr**”

Rosalinda Cannavò, vittima di uno scherzo de Le Iene, impazzisce di gelosia per un’avvenente bionda, che “flirta” con il suo fidanzato Andrea Zenga

Martedì 4 maggio 2021, è andato in onda nuovo scherzo de Le Iene, programma d’intrattenimento di Italia 1. Come è noto, ogni puntata la trasmissione organizza degli scherzi le cui vittime sono vip e questa volta è capitato proprio a Rosalinda Cannavò, attrice nonché fidanzata di Andrea Zenga. Il ragazzo, complice con Niccolò De Devitiis, ha fatto finta di avere un provino per essere assunto come conduttore di un programma sportivo, che andrà su una rete privata in estate. Rosalinda ha accompagnato il fidanzato al casting e si è trovata davanti ad una bellissima presentatrice bionda di nome Francesca, che ha iniziato a provocare l’ex gieffino con sguardi ammiccanti e battute a doppi sensi.

“Non mi piace quella. Ti giuro che mi sto innervosendo e mi vedi che mi alzo e me ne vado è perché ti sto lasciando e poi stai con lei“, ha esordito così l’attrice siciliana, avvertendo il suo fidanzato Andrea. “Quella la prenderei a sberle. Fa doppi sensi e battute, ma come si permette? Ci sta provando con te. Tutta l’estate tu con lei in questo programma? Tu sei pazzo” ha poi incalzato Rosalinda. A quel punto, il dirigente della tv ha mandato Francesca a casa degli ex gieffini e la Cannavò è andata su tutte le furie: “Io gelosa di te? Non penso proprio. Se continui ti sbatto fuori. Tu ci stai provando con il mio fidanzato. E tu Andre che la difendi? Resta con lei. Andatevene a fare in c**o. Di me ti scordi, quella è una tr**

Infine, è arrivato l’intervento di De Devitiis per dichiarare a Rosalinda che era tutto uno scherzo organizzato e che Francesca era solo un’attrice complice della redazione.

