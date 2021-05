Ecco chi è Beppe Carletti – età – carriera e vita privata del tastierista de ‘I Nomadi’

Beppe Carletti è il tastierista e co-fondatore della famosa band musicale I Nomadi.

Il noto tastierista è nato il 12 agosto 1946 a Novi di Modena, in Emilia-Romagna. Insieme ad Augusto Daolio ha fondato nel 1963 la band I Nomadi. Con le loro canzoni hanno fatto la storia della musica in passato. Tantissimo è il successo che hanno conquistato.

Nei primi anni Settanta ha inciso due 45 giri come solista con lo pseudonimo di Nemo. Il suo primo album da solista, L’altra metà dell’anima, è uscito nel 2011.

Oltre ad essere molto famoso e amato nel mondo della musica, Beppe Carletti negli anni ha dedicato molto tempo anche ad iniziative socio-umanitarie. Dal 2012 è testimonial ufficiale dei City Angels.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il noto tastierista è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Sappiamo però che è sposato e ha due figli. La figlia Elena è autrice di canzoni, ha scritto anche alcuni brani per la band I Nomadi, tra questi anche Milleanni.

Beppe Carletti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 5 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

