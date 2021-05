Beautiful trame settimanali, 8 – 14 maggio 2021: l’inganno di Thomas

Grazie alle anticipazioni di Beautiful sugli episodi dall’8 al 14 maggio 2021, scopriamo che Thomas non cederà e continuerà a fare la corte a Hope, anche a costo di intromettere il piccolo Douglas. Che escogiterà questa volta, per avere la giovane Logan? Il figlio di Ridge chiederà la mano a Zoe, in modo che il figlio corra da Hope e le faccia cambiare idea.

Beautiful anticipazioni episodi 8 – 14 maggio 2021: una cena in famiglia

Thomas, per raggiungere Hope, organizzerà una cena in famiglia e, di certo, non mancheranno le sorprese. In primis, il figlio di Ridge chiederà a Zoe di unirsi in matrimonio. Steffy saprà dal padre di essere stata invitata per questo preciso motivo.

Liam non crederà che Thomas sia sincero e di ciò ne parlerà a Zoe. Il giovane Spencer capirà al volo che l’idea di Thomas è di riconquistare Hope, facendola impietosire da Douglas. Inoltre Thomas verrà accusato di avere organizzato una farsa, proprio per suo egoismo.

Brooke sembrerà credere a Thomas e al suo amore per la giovane Hope. Al contrario di tutta la famiglia, la Logan senior non si mostrerà entusiasta per la proposta di matrimonio a Zoe. La donna avrà tanta paura che sua figlia venga manipolata e soffra per gelosia.

Che penserà Hope della proposta di Thomas?

Hope sarà molto impegnata, da un lato a consolare il piccolo Douglas. Il piccolo non stravede per Zoe, anzi non ne vuole proprio sapere. Al piccolo dirà che non lo abbandonerà mai e, per sempre, sarà la sua mamma. Douglas non si rasserenerà proprio per nulla e la giovane Logan sarà così preoccupata, da tentare di fare cambiare idea a Thomas.

Che ne sarà di Sally, perderà il lavoro?

Ridge e Steffy vorrebbero togliere Sally dall’azienda. Katie riuscirà a fare loro cambiare idea, Sally avrà ancora poco tempo per vivere. La giovane, se licenziata, non avrebbe potuto nemmeno curarsi. I due, quando sapranno la gravità delle condizioni, le comunicheranno che si occuperà della collezione di alta moda, insieme a Ridge.

Wyatt e Flo saranno molto tesi per la giovane e, insieme prenderanno la decisione di dirle una bugia pietosa. I due permetteranno a Wyatt di starle accanto, finchè sarà possibile. Il giovane chiamerà Sally nel suo ufficio e le racconterà di avere lasciato con Flo e di sperare di rimettersi con lei. I due si abbracceranno e riconcilieranno.

Wyatt e Flo, grazie a un inganno, saranno in grado di alleviare le sofferenze di Sally? Le prossime anticipazioni su Beautiful ci ragguaglieranno su tutto, non mancate!

