Ecco chi è Antonella Viola – età – carriera e vita privata dell’immunologa

Antonella Viola è una nota immunologa e docente di Patologia generale all’Università di Padova. Dall’inizio della pandemia è apparsa spesso in televisione per parlare dell’emergenza Coronavirus.

L’immunologa è nata il 3 maggio 1969 a Taranto, sin da bambina manifestò la sua passione per la scienza, ai suoi genitori chiedeva microscopi e provette al posto delle bambole. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’Università di Padova alla Facoltà di Scienze biologiche. Ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica.

In passato per cinque anni Antonella Viola ha lavorato al Basel Institute of Immunology di Basilea, tornata in Italia ha lavorato a lungo tra Padova e Milano. Oggi insegna Patologia Generale all’Università di Padova. Dal 2017 ricopre anche il ruolo di Direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Tanti sono gli importanti riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua stimata carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’immunologa è sposata e ha due figli. Sul suo profilo Facebook ci sono diverse foto che la ritraggono insieme alla sua famiglia.

Antonella Viola sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 14 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

