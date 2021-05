Elio e le storie tese verso la reunion? “Saranno ca**i nostri?”

“Siamo insieme dal 1985, è importante capire quando è ora di dire basta e di passare a qualcos’altro. Staremo insieme fino al 2017, poi scadiamo come la mozzarella. Anche se sarà possibile consumarci alcuni giorni dopo perché siamo in atmosfera modificata”, dichiaravano – anche davanti alle telecamere de Le Iene – gli Elio e le Storie Tese nel 2017.

Sono passati quattro anni, c’è stata una pandemia in mezzo e già si parla di una possibile reunion.

D’altra parte, come fa notare Repubblica: “In più occasioni si è però ancora esibito presentandosi con uno pseudonimo”.

Un video postato su Instagram, suonano assieme in sala prove ed il pensiero va subito ad una possibile reunion:

Da sottolineare come, a commento del video postato sul profilo ufficiale, il gruppo ha proposto un riferimento al tormentone eliano durante il programma divenuto culto di Amazon Prime LOL.

“Ma saranno cazzi miei?”

Intanto Open parla del fatto che le prove in questione (quelle proposte su Instagram) siano legate ad un prossimo concerto in programma a Bergamo: una “Woodstock bergamasca” che gli artisti avevano detto di voler organizzare per sostenere il settore dello spettacolo e i lavoratori in crisi con la pandemia da Covid (sic).

