Isola dei famosi 2021, chi potrebbe essere l’eliminato tra Ciufoli, Emanuela e Miryea?

Ecco chi potrebbe lasciare la palapa, tra Roberto Ciufoli, Myrea Stabile ed Emanuela Tittocchia: i risultati del sondaggio di Nonsolo.tv

Questa sera, venerdì 7 maggio, è in onda la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021. Come sappiamo, questa puntata è stata slittata ad oggi per via della “convivenza” con Supervivientes, reality spagnolo. Dopo l’abbandonao di Ubaldo Lanzo, sono rimasti al televoto Mireyea Stabile, Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli.

In attesa di sapere il verdetto finale, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram con la domanda “chi vuoi eliminare?”. Secondo i risultati, ad avere la peggio è stato Roberto Ciufoli con 16 voti, seguito da Emanuela Tittocchia con 6 voti. La meno votata all’eliminazione è stata Miryea Stabile con soli 4 voti.

Quindi, a lasciare la palapa potrebbe essere Ciufoli, ma tutto può cambiare soltanto grazie al verdetto ufficiale.

