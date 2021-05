Amici 20, Rudy Zerbi vince il premio Perla Blu e lo dedica ai figli: “Papà dopo 52 anni ha vinto qualcosa”

Nella semifinale di Amici 20, Rudy Zerbi torna a parlare del locale ‘Perla Blu’, che non se esista o meno e poi vince il premio con la Celentano

Oggi sabato 8 maggio 2021, è in onda la semifinale di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Rudy Zerbi è tornato nuovamente a incuriosire il pubblico, citando di nuovo il misterioso locale Perla Blu, del quale tutti si chiedono se esista o meno. Molti pensano che sia semplicemente un’invenzione di Rudy, dal nome fittizio per indicare un locale molto simile ad una “balera” un po’ anni ’70, dove si va a ballare il sabato sera. Questo particolare è nato per stuzzicare un po’ il cantante Raffaele Renda, eliminato due settimane fa.

Questa sera, Rudy ha lanciato un guanto di sfida ad Arisa e Lorella Cuccarini. Il produttore musicale si è poi scatenato al centro dello studio con Alessandra Celentano, intonando “Sincerità”, brano di Arisa riscritto da loro due. Le Cuccarisa invece si sono esibite in una coreografia di ballo. A quel punto, è arrivato il verdetto del vincitore e a stabilirlo è stato Stash, che ha votato per Zerbi-Celentano.

“Non ho mai vinto niente. volevo salutare i miei figli a casa che mi guardano: dopo 52 anni papà ha vinto qualcosa“, ha dichiarato felicissimo Rudy Zerbi, dedicando la vittoria ai suoi 4 figli.

