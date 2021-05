Amici 20, Serena e Tancredi eliminati: non mancano polemiche su Twitter

Serena e Tancredi non accederanno alla finale del 15 maggio di Amici 20: i telespettatori furiosi su Twitter

E’ terminata la semifinale di Amici 20 e quindi manca poco per la finalissima di sabato 15 maggio 2021. Sono, infatti, stati decretati i cinque finalisti, che sono Giulia Stabile, Sangiovanni, Alessandro Cavallo, Deddy e Aka7even. La conduttrice Maria De Filippi ha poi ringraziato Serena e Tancredi, incoraggiandoli a non mollare nonostante non siano arrivati in finale. A quanto pare, però, i telespettatori non hanno preso molto bene quest’eliminazione e si sono riversati con diversi commenti polemici su Twitter.

“Schifata a livelli assurdi. Deddy mi ha pure commosso, mi fa piacere per lui. Simpatico, tenero, bravo ragazzo. Ma volete dirmi davvero che merita la finale al posto di Tancredi o Serena? Il quinto finalista scelto sulla base di cosa?”, ha commentato una telespettatrice furiosa.

Schifata a livelli assurdi.

Deddy mi ha pure commosso, mi fa piacere per lui. Simpatico, tenero, bravo ragazzo. Ma volete dirmi davvero che merita la finale al posto di Tancredi o Serena? Il quinto finalista scelto sulla base di cosa? #Amici20 — ??ò ?? ~ ???????? ? (@_letshine) May 8, 2021

“Serena e Tancredi pazzeschi, stasera hanno vissuto la loro finale con esibizioni fenomenali. splenderanno ancora di più fuori, ma la loro eliminazione rimarrà lo stesso imbarazzante”, ha scritto un altro utente, commentando la loro uscita.

Serena e Tancredi pazzeschi, stasera hanno vissuto la loro finale con esibizioni fenomenali. splenderanno ancora di più fuori, ma la loro eliminazione rimarrà lo stesso imbarazzante. #amici20 #teamviola pic.twitter.com/iGOePcunL6 — ordine caotico (@iokaotika) May 8, 2021

C’è anche chi se la prende con la giuria, cinguettando: “Dimmi che la giuria è incompetente senza dirmi che la giuria è incompetente”

Insomma, le polemiche dei telespettatori sui social non mancano come in ogni anno, ma che sicuramente si sfumeranno appena che vedranno altre opportunità per i loro beniamini. Il caso di Elena D’Amario, che pur non arrivando in finale, è diventata ballerina professionista del cast di Amici.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui