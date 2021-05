Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 8: “Da quest’isola, fuori solo per infortunio!”

Un’altra settimana sull’isola dei famosi è passata e un altro naufrago si è ritirato per infortunio. Quest’anno è un’ecatombe, mamma mia. Prima Braida ritirato perché purtroppo i genitori anziani hanno contratto il covid, poi Brando Giorgi e il distacco della retina, passando a Elisa Isoardi con anche per lei un problema all’ occhio, arrivando a Paul Gascoigne e la demolizione di una spalla , per finire questa settimana con Ubaldo che si è spezzato tre denti, e che da giorni era imbottito di antibiotici e antidolorifici, ma che a stomaco vuoto non erano il massimo.. per lui sono davvero dispiaciuta perché era il mio raggio di sole in mezzo a quella mosceria, la mia dose di trash settimanale, aspettavo solo di vedere lui e i suoi scazzi contro Rosolino e se rimaneva per me finiva a mazzate tra i due???. Ubaldo mi mancherai Ormai da quest’ isola si esce solo così, per infortunio. Tramite nomination è impossibile, prima devo fare il giro delle duemila isole parallele???. Ormai i naufraghi per avere una speranza di tornare dai propri cari, si infliggono infortuni! Si comprano la libertà a suon di parti del corpo disintegrate???Questa settimana è successo ben poco di interessante, Moser idolatrato dai compagni, spacca e recupera legna tutto il giorno, la Tittocchia e Awed continuano a imbastire la fake love story, Fariba inizia a stare sul gozzo anche al nuovo gruppo e nulla di più. Penso che un’edizione noiosa come questa non ci sia mai stata. Ma quanto devono essere alla frutta gli autori per puntare sull’ammmmmmore tra Emanuela e Awed? Lui ci ha provato con tutte, pure con i cactus, lei è venuta pronta da casa, ma si vede che lo fanno apposta ma che in realtà si schifano???. Un’altra coppia su cui puntano è quella tra la Lodo e Matteo, gli hanno anche preparato una seratina in cui condividere un letto matrimoniale lontani dagli altri naufraghi, ma lui dopo 10 minuti di orologio si è messo a russare.. ah… non ci sono più i tronisti di una volta???. Ci rendiamo conto che in una delle isole vicine stanno girando Supervivientes , la versione spagnola dell’isola dei famosi e che li invece ci danno dentro come ricci??? Non ci facciamo un bella figura; ve lo dico?

Come ha detto Ilary ieri sera, a questo punto, non è che l’universo può dire a Fariba chi vince e la chiudiamo qua??

Per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima, baci velenosi

