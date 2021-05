Il Minotauro, edizione 2018, in onda su RAI 5

Il Minotauro, nell’edizione del 2018, andrà in onda nel lunedì mattina di RAI. Parliamo di quella versione teatrale che ha dato il via all’opera lirica in dieci quadri.

Il Minotauro, posto in essere dalla compositrice romana Silvia Colasanti, diede il via al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Si tratta di un dramma che mette in evidenza il personaggio come quella persona che non dimentica mai la sua metà umana e che deve continuamente fare con le varie immagini riflesse negli specchi del labirinto.

Tutte le scene sono ideate da Giorgio Ferrara, non solo come regista ma anche come scenografo, che sottolinea molto il tema della falsa amicizia rappresentata da Teseo e Arianna.

Nel cast Jonathan Webb con il baritono Gianluca Margheri nel ruolo del titolo. Il soprano Benedetta Torre nel ruolo di Arianna e il tenore Matteo Falcier è Teseo. L’International Opera Choir è diretto da Gea Garatti.

