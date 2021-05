David di Donatello 2021, 5 film favoriti alla vittoria

Questa sera, in onda su Rai 1 la cerimonia dei David di Donatello 2021: tra i film con il maggior numero di candidature, Volevo Nascondermi

Martedì 11 maggio , andrà in onda alle 21:25 su Rai 1, la cerimonia de i David di Donatello 2021 e sarà presentata da Carlo Conti. La rassegna , che si svolgerà in presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli suti Fabrizio Frizzi e dal Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso della serata, sarà ospite Laura Pausini che intonerà “Io Sì”, brano premiato al Golden Globe come migliore canzone di “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Ecco la lista dei 5 film favoriti per la vittoria.

1- Volevo nascondermi

Volevo nascondermi di Giorgio Dritti ha ricevuto 15 nomination e quindi è in lista per aggiudicarsi il premio come Miglior film e Miglior Regia. Molto probabilmente l’ambita statuetta andrà come Miglior attore protagonista a Elio Germano, per la sua impeccabile interpretazione del pittore Ligabue. Il tutto è accompagnato da trucchi forbidabili e luci.

2-Favolacce

Favolacce dei fratelli D’Innocenzo ha ricevuto 14 nomination ai David 2021 e narra la vita di alcune famiglie della periferia romana, che trascorre le loro giornate piuttosto “normali”, nonostante il crudo sadismo dei padri, oppressione delle madri e lo sconforto dei figli. Il film è già stato premiato alla Berlinale 2020, potrebbe aggiudicarsi la vittoria come Miglior sceneggiatura originale.

3- Hammamet

Con ben 13 candidature ai David di Donatello 2021, anche Hammamet di Giorgio Amelio si mostra impeccabile per l’uso di makeup e costumi. Questo inoltre aiuta molto l’interpretazione di Bettino Craxi dell’attore Pierfrancesco Favino, avversario di Germano come Miglior protagonista.

4-L’incredibile storia dell’isola delle rose

Con 11 nomination ai David 2021, il film di Sydney Sibilla potrebbe premiare per la prima volta come Miglior Attrice non protagonista la giovane Matilda De Angelis e soprattutto il produttore Matteo Rovere. Il premio come Miglior attore protagonista invece potrebbe andare a Elio Germano. L’attore inoltre potrebbe fare “tripletta” con Volevo nascondermi e di Favolacce.

5-Miss Marx

Anche Miss Marx ha ricevuto 11 nomination per i David 2021. Il film di Susanna Nicchiarelli racconta la storia della figlia minore di Karl Marx, di nome Eleanor. Rappresenta un ritratto di una giovane donna dal carattere ribelle e testardo e dalle idee rivoluzionarie che lancia una battaglia per i diritti dei per lo sfruttamento minorile e per le donne, non trascurando però gli insegnamenti della figura imponente ed importante del padre.

