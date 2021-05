“Un uomo venerato ha fatto cose terribili e ne sta pagando il prezzo”: Steve di Otto sotto un tetto su Bill Cosby

Pur dichiarandosi innocente e “prigioniero politico”, Bill Cosby si trova rinchiuso nel carcer di massima sicurezza fuori Filadelfia SCI Phoenix.

Condannato per violenze sessuali aggravate, l’attore classe ’37 noto soprattutto per la serie tv ‘I Robinson’ (da lui prodotta, ideata e recitata) vive un vero e proprio – meritato – oblio.

Ma ne ha parlato un altro attore afroamericano divenuto celebre grazie ad una serie tv: parliamo di Jaleel White, lo Steve di Otto sotto Un Tetto, che ebbe degli screzi con Bill Cosby già prima della sua condanna (come rivelato ultimamente).

Queste le parole di White:

“Ho avuto un dissidio con il signor Cosby. L’ho tenuto per me. Abbattere questi monumenti che sono ancora esseri umani, è dura. E vai indietro nel tempo, e ti rendi conto di quanto eri vicino a qualcosa, pensi che sua moglie non era lì e che invece altre donne erano probabilmente lì per quello scopo. Sapete, è una cosa che si guarda col senno di poi. Un uomo venerato ha fatto cose terribili e ne sta pagando il prezzo. Penso che questo sia il punto di partenza: un uomo ha fatto una cosa terribile e sta pagando il prezzo appropriato”.

