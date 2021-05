La De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati: le stories di lei

Classe ’98, Marialaura De Vitis ha conquistato la ribalta grazie alla relazione con Paolo Brosio, giornalista classe ’56.

Basti pensare che in qualche mese di relazione ha ottenuto svariate decine di migliaia di follower (anche perché questa relazione – messa in dubbio da molti – è stata al centro di parecchie ospitate in programmi Mediaset) trovandosi adesso con un discreto seguito (75mila follower per lei).

Ieri è arrivato l’annuncio attraverso una story su Instagram, che vi proponiamo di seguito: Paolo Brosio e la De Vitis si sono lasciati.

Alla story in questione ne è seguita un’altra in cui i due si trovavano a mangiare assieme (e con la De Vitis che ha sottolineato ulteriormente come l’affetto tra i due continui ad esserci) a testimonianza di un buon rapporto.

La domanda adesso è: continueremo comunque a vederla nel mondo della TV?

