L’Eredità 12 maggio 2021: Cristina alla prima perde alla Ghigliottina

Nuova campionessa de L’Eredità ma la Ghigliottina non guarda in faccia a nessuno e così Cristina – alla sua prima – non riesce a portare a casa il montepremi da 31.250 euro.

Le cinque parole “indizio” proposte durante la Ghigliottina sono state quest’oggi:

Impresa

Riti

Laurea

Diretta

Amichevole.

Parole che poco hanno aiutato Cristina, che alla fine ha scritto nel suo cartoncino una parola che andava bene di fatto con una sola delle cinque parole indizio, Diretta.

La parola scelta da Cristina è stata Presa, ma non era la parola scelta anche dagli autori giacché la parola scelta stasera dagli autori era…

Partecipazione.

Anche quest’oggi tributo musicale da parte di Insinna che ha citato – come sesta parola bonus per portare la campionessa a comprendere la parola scelta dagli autori – Libertà.

Una citazione del grande Giorgio Gaber, giacché è noto che la libertà, per lu…

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui