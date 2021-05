Anticipazioni Amici 20, la finale: tornano Pio e Amedeo, ospite Gaia, regolamento, premi e favoriti

Nella finale di Amici 20 ospiti Pio e Amedeo e Gaia: nuovo regolamento sfide, i favoriti alla vittoria e i premi in palio

E’ tutto pronto per la finale di domani sera di Amici 20, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Gli ospiti della serata saranno Pio e Amedeo e Gaia che premierà il vincitore di quest’anno e presenterà il suo nuovo singolo Boca.

I cinque finalisti che si sfideranno sono Aka7even, 21 anni cantautore nato a Napoli, Giulia Stabile, 19 anni ballerina di Roma, Sangiovanni, 18 anni cantautore di Vicenza, Alessandro Cavallo, 20 anni ballerino di Brindisi e Deddy, 19 anni cantautore di Torino.

Regolamento sfide e televoto

La puntata finale sarà in diretta e quindi torna il televoto.

A decretare il vincitore di Amici 20, sarà un voto combinato con il 50% della giuria e il 50% dei voti da casa. Il pubblico inoltre ha la possibilità di scegliere alcune sfide. Si può votare tramite sms al numero 477.000.1 e 477.000.0 e sul sito di Wittytv.it, con l’app Mediasetplay; attraverso smart tv abilitate.

I premi in palio e cachet

Il vincitore di Amici 20 avrà un premio con valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Il trionfatore di una sola categoria vincerà 50 mila euro in gettoni d’oro. Per quanto riguarda il premio della critica stabilito dalla giuria composta dalle più importanti testate giornalistiche italiane, sarà di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Per il premio Siae per il miglior testo sarà consegnato da Giovanni Caccamo, ha un valore di 20 mila euro in gettoni d’oro. Il premio Tim decretato dalla giuria giudicante e dalla community Tim ha un valore di 30 mila euro in gettoni d’oro. I finalisti inoltre riceveranno un premio Marlù dal valore di 7 mila euro in gettoni d’oro. E infine, si decreterà il premio per il miglior inedito in radio.

Chi sono i favoriti secondo i bookmakers?

I telespettatori saranno sicuramente curiosi sui favoriti alla vittoria secondo i dati dei bookmakers. Il più quotato è Sangiovanni, che con la sua Lady , suu Planetwin365 è stato offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet.it la quota sale a 1,70.

Segue Giulia Stabile, che raggiunge la quota di 2,25 su Snai ( 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet). Per i trader, l’outsider è Aka3even che con la sua Mi manchi sale a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet.it vale 6 volte la posta e per Snai si sale a 6,50. Anche il ballerino Alessandro Cavallo non è da meno, che lo posizionano all’ultimo posto sulla tabella: Stanleybet.it quota la vittoria a 30,00, Snai la offre a 33,00, PlanetWin365 la piazza a 34,00.

