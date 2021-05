Ecco chi è Vladimir Luxuria – età – carriera e vita privata dell’attivista e opinionista

Vladimir Luxuria è una conduttrice, ex politica, scrittrice, opinionista e attivista.

Luxuria è nata il 24 giugno 1965 a Foggia, nata uomo si chiamava Wladimiro Guadagno. Il suo orientamento sessuale, che negli anni ’60 non era visto affatto bene, le ha fatto trascorrere un’infanzia poco serena. All’età di 20enne è stata anche aggredita. Dopo essersi trasferita a Roma si è laureata in lingue e letterature straniere all’Università ‘La Sapienza’.

Vladimir Luxuria è diventata un’attivista negli anni Ottanta, militando nel movimento LGBT iniziò a collaborare con il Circolo di cultura omosessuale Mario Meli, lo ha anche diretto negli anni ’90. Fece parte del gruppo di organizzatori per il primo Gay Pride d’Italia a Roma insieme a Imma Battaglia nel 1994, ancora oggi difende i diretti della comunità LGBT.

Per sentirsi meglio con se stessa si è sottoposta a diversi interventi chirurgici per assumere l’aspetto di una donna, non si è però sottoposta all’operazione chirurgica di vaginoplastica.

Vladimir Luxuria è anche molto nota in televisione e al cinema, ha recitato nel film Cena alle nove nei primi anni ’90, nel 1997 l’abbiamo invece vista in Come mi vuoi. Ha recitato anche a teatro e ha ricoperto i panni di ospite fisso dal 1999 al 2005 al Maurizio Costanzo Show. In televisione ha condotto One Shot Ebolution, nel 2008 ha poi partecipato all’Isola dei famosi aggiudicandosi la vittoria. L’anno successivo ha ricoperto il ruolo di inviata del reality.

Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello, l’anno successivo ha condotto L’Isola di Adamo di Eva. Spesso è ospite di Barbara d’Urso nelle sue trasmissioni.

Nel 2019 Vladimir Luxuria è stata ospite per un un po’ di tempo del Grande Fratello e ha partecipato a Tale e Quale Show. In passato ha avuto anche una carriera politica, fu eletta nelle liste di Rifondazione Comunista alla Camera dei Deputati. Nel 2007 ha pubblicato Chi ha paura della Muccassassina e nel 2009 Le favole non dette vincendo il Premio Margutta. Nel 2017 ha pubblicato Il coraggio di essere una farfalla e l’hanno successivo ha pubblicato Perù aiutami tu.

Per quanto riguarda la sua vita privata in passato è stata legata sentimentalmente ad un politico ma la sua identità non è noto. Ha avuto altri relazioni, non tutte note, ad oggi sembra essere single.

Vladimir Luxuria sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 14 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

