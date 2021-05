Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il fidanzato Stefano Coletti, ma le foto spariscono

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti escono allo scoperto, ufficializzando la loro storia d’amore, ma il pilota elimina tutti gli scatti

Elisabetta Gregoraci si è fidanzata. A renderlo noto è stato proprio Stefano Coletti, pilota monegasco, del quale si vociferava già che avesse un flirt con la showgirl quando era nella casa del GF Vip 5. Molti siti di gossip infatti sospettavano già che la Gregoraci avesse un interesse per Coletti, in relazione soprattutto alla targa dell’automobile che portava la sua data di nascita e le iniziali del suo nome.

Oggi, infatti, Stefano ha pubblicato su Instagram alcuni scatti, che lo ritrae assieme a Elisabetta. Il pilota inoltre ha difeso la showgirl dagli insulti degli haters con un post: “Vedo tanti insulti, tengo solo a dire che io ed Elisabetta non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci in questi ultimi due mesi. Non è una bugiarda come state insinuando”. Il post però è stato eliminato dopo pochi minuti, così come le foto. Che cosa è successo?

Forse, qualcosa potrebbe aver infastidito Coletti? O il passo indietro di Coletti sarebbe stato scatenato dal fatto in cui Elisabetta era stata accusata di mentire sul rapporto con il pilota 32 enne, dichiarando che si trattasse di una semplice amicizia? Chissà.

