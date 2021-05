Chi è Stefano Cassoli, marito di Roberta Capua?

Ecco chi è Stefano Cassoli, il marito dell’ex Miss Italia Roberta Capua

Stefano Cassoli è il marito di Roberta Capua. I due si sono sposati con una cerimonia riservatissima al palazzo d’Accursio a Bologna dopo cinque anni di fidanzamento e dalla nascita del loro primogenito Leonardo.

Il marito di Roberta Capua è un imprenditore immobiliare bolognese di 44 anni, del quale si sa davvero poco, poiché è parecchio riservato e non fa parte del mondo dello spettacolo. Il grande passo infatti è arrivato con massimo riserbo, né Cassoli e né Capua avevano intenzione di rendere pubblico il loro matrimonio sotto gli occhi indiscreti delle telecamere.

In un’intervista rilasciata a Vero, programma di Marco Columbro, la stessa conduttrice partenopea aveva dichiarato che sono state la semplicità e la sicurezza di Stefano a colpirla: “Mi è sembrato da subito un uomo risolto, realizzato, non alla ricerca spasmodica di chissà che“. La Capua ha inoltre spiegato che grazie a Stefano è cresciuta la sua voglia di maternità: Credo che per me sia stata la cosa giusta, ho lavorato, ho vissuto, ho viaggiato, oggi mi dedico a mio figlio”.

