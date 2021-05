Chi è Serena Grandi? Età, carriera e vita privata dell’attrice

Ecco chi è Serena Grandi – età – carriera e vita privata della nota attrice

Serena Grandi, vero nome Serena Faggioli, è una famosa attrice divenuta nota negli anni ottanta per aver preso parte a diversi e famosi film erotici al cinema.

L’attrice è nata il 23 marzo 1958 a Bologna, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma si trasferì a Roma dove seguì corsi di dizione e recitazione. Ha recitato in vari film come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di quoio. Ha recitato anche in film fantasy ed horror come Le avventure dell’incredibile Ercole e Antropophagus.

Con il tempo iniziò a recitare al cinema anche in film erotici, nel 1985 è stata la protagonista del film Miranda grazie al quale ottenne moltissimo successo e popolarità. L’abbiamo poi vista in altri noti film erotici come La signora della notte, L’iniziazione, Desiderando Giulia. Nel 1987 Serena Grandi ha lavorato con Dino Risi in Teresa, l’abbiamo poi vista nei film Roba da ricchi e Rimini Rimini.

L’attrice ha recitato anche in varie fiction e serie tv come Donna d’onore, Piazza di Spagna, Il prezzo della vita, Pazza famiglia Anni ’50, Ladri si nasce e Le ragazze di piazza di Spagna. Ha lavorato di nuovo con Tinto Brass nel 1998 recitando nel film erotico Monella. Sempre nel 1998 l’abbiamo vista in Radiofreccia, diretto da Luciano Ligabue. Nel 2017 ha fatto parte del cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è stata sposata con Beppe Ercole dal 1987 al 1993, dal loro amore è nato il figlio Edoardo.

Serena Grandi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 17 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

