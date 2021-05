Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 9: “L’isola dei nullafacenti”

Eccoci qua di nuovo, un’altra settimana è passata e l’isola dei famosi sta giungendo al termine. Non so voi ma io quest’anno non l’ho trovata per niente appassionante. Sulla carta era un cast non male ma in pratica è stato un flop. Questi naufraghi sono sempre sdraiati da qualche parte, sono completamente inattivi, dei nullafacenti. Avranno pescato tre pesci in 60 giorni… sono talmente noiosi e creano talmente poche dinamiche che siamo costretti a vedere mille prove durante le puntate perché devono riempire il tempo. Se da un lato posso capire Ciufoli che ha 60 anni ed è il più anziano, anche se ancora non si è fermato, non accetto che ragazzi tra il 20 e i 30 anni stiano spiaggiati dalla mattina alla sera, lamentandosi pure dei compagni che invece si muovono. Awed ha poco più di 20 anni, ed è dalla seconda settimana che è diventato tutt’uno con la stuoia. Cerioli ha poco più di 30 anni, ed è perennemente seduto ad aspettare che gli diano da mangiare e ha pure il coraggio di lamentarsi perché quando vuole dormire gli altri fanno rumore. Ma questa non è l’isola, è villa arzilla! Per non parlare del grande Ignazio Moser, presentato come il supereroe che avrebbe fatto la qualunque su quell’ isola, come quello che avrebbe risollevato il livello di testosterone, come quello che ci avrebbe fatto accalorare a noi femminucce, e che invece per me è una grandissima sòla . È partito bene sradicando alberi a destra e a manca, peccato che dopo una settimana si sia ustionato il piede sopra un pezzo di brace e da quel di pure Moser, si è seduto e mai più rialzato. Sono più alfa le donne dei maschi, ve lo dico, in quest’ edizione gli uomini ne escono malconci. Possono essere bellocci quanto volete ma in sostanza sono fuffa. Nelle passate edizioni mi ricordavo gente alle presa con la pesca al barracuda, gente che si inoltrava all’ interno dell’ isola tra le mangrovie, gente che si arrampicava sulle palme, gente che scalava l’isola fino ad arrivare al punto più alto. Quest’ anno il massimo dello sforzo è stato costruire la capanna, e ho detto tutto . Ma poi, quanto si lamentano? Non gli avevano spiegato come funzionava l’isola prima che partissero? Non avevano capito che era un reality incentrato sulla sopravvivenza? Gli avevano forse detto che sarebbero andati in vacanza? Boh, non mi spiego il loro stupore nell’avere fame Meno male ci sono le donne perché se no questi uomini sarebbero persi! Altro che sesso debole, quest’isola l’unica cosa che ci ha insegnato è che le donne hanno molta più forza e resistenza dei così detti maschi alfa!

Per questa settimana è tutto, alla prossima

Baci velenosi

