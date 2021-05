Cotto e Mangiato ricetta del 17 maggio 2021: spaghetti a vongole

Spaghetti a vongole con una ricetta da chef, oggi a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la preparazione avremo bisogno di:

1 kg di vongole

Pomodorini

320 grammi di spaghetti

Prezzemolo

Procedimento

Lessare le vongole in acqua bollente e toglierle non appena saranno aperte. Ovviamente senza buttare l’acqua. Sgusciane alcune. In una padella soffriggere olio e aglio e aggiungere i pomodorini. Intanto lessare gli spaghetti e toglierli al dente, versarli in padella per fare risottare. Mentre risotta, aggiungi le vongole e poi la loro acqua, fai asciugare e infine impiatta.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui