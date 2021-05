N come Nuti, la maratona di Cine34 dedicata a Nuti nel giorno del compleanno

Nel giorno del suo 66esimo compleanno Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata al regista toscano.

Costretto dal 2006 sulla sedia a rotelle e privato della parola, Francesco Nuti rimane un artista amatissimo (come raccontato dalla figlia Ginevra anche ieri a ‘Domenica In’) e Cine34 ne approfitta per proporre, a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta.

N come Nuti, il programma

Di seguito il programma della maratona, intitolata ‘N come Nuti’.

Alle 17 il primo film, Tutta colpa del paradiso, del 1985.

Alle 19 andrà in onda Stregati, del 1986.

Alle 21 Il signor Quindicipalle, del 1998.

E, per finire, alle 23.45 Caruso, zero in condotta, del 2001 (il penultimo film in assoluto di Nuti).

Tra questi ultimi due film, alle 23, andrà in onda il docufilm inedito Ti vogliamo bene, Francesco Nuti, diretto da Enio Drovandi.

Il regista racconta a un bambino la storia dell’artista toscano, attraverso i suoi film e attraverso le parole di Annamaria Malipiero, ex compagna di Nuti, e Paolo Rossi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui