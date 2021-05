Ecco chi è Emanuele Trevi – età – carriera e vita privata dello scrittore candidato al Premio Strega 2021

Emanuele Trevi è un noto scrittore, è candidato al premio Strega 2021.

Lo scrittore è nato il 7 gennaio 1964 a Roma, il suo debutto nel mondo della narrativa risale al 2003 con la pubblicazione del libro I cani del nulla. Trevi è stato direttore creativo della Fazi editore. In passato ha curato una collana presso Quiritta editore, ha anche curato l’antologia scolastica Storie della vita edita da Zanichelli con Marco Lodoli.

Tanti sono i premi e i riconoscimenti conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera. Ha vinto il Premio Sandro Onofri con il libro Senza verso. Un’estate a Roma. Nel 2010 ha vinto il Premio Napoli con Il libro della gioia perpetua. Nel 2018 con il romanzo Il popolo di legno ha vinto il Prix Marco Polo Venise, per il miglior romanzo italiano tradotto nel 2017 in francese.

Emanuele Trevi ha vinto poi il Premio Viareggio con Sogni e favole. L’ultimo libro che ha pubblicato è Due vite, questo è tra i 12 finalisti del Premio Strega 2021. Lo scrittore ha collaborato con diverse riviste e quotidiani come La Stampa, La Repubblica, Il Manifesto, Il caffè illustrato, Nuovi Argomenti e altri ancora. Collabora anche con Radio 3.

Per quanto riguarda la sua vita privata, lo scrittore è stato sposato con Chiara Gamberale, anche lei è una scrittrice. Il loro matrimonio non è però durato a lungo, si sono sposati nel 2009 per poi lasciarsi solamente due anni dopo, nel 2011.

Emanuele Trevi è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 18 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

