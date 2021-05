Chi è Khaby, il re di Tik Tok che ha superato i follower di Zuckerberg?

Ecco chi è Khaby, il giovane Tiktoker in sole due settimane ha superato i follower di Mark Zuckerberg

Khaby Lame è considerato oggi il re di Tik Tok, dove vanta oltre 46 milioni di followers.

Il giovane Tiktoker è nato in Senegal nel 2000, quando aveva un anno si è però trasferito insieme alla sua famiglia a Chivasso, in provincia di Torino, dove vive tutt’oggi.

A causa dell’emergenza Coronavirus Khaby Lame ha perso il suo lavoro con le macchine a controllo numerico, da quel momento ha iniziato a dedicarsi a TikTok, dove è diventato famoso grazie alle sue video-reaction parodia.

In poco tempo la sua popolarità è cresciuta in modo incredibile, soprattutto su Tik Tok, ma sta conquistando moltissimi follower anche su Instagram. Ad oggi conta 12milioni di seguaci. Dopo aver raggiunto questo traguardo ha pubblicato un post con questa didascalia: “Boss, in sole due settimane?”.

Khaby Lame ha superato il numero di follower di Mark Zuckerberg, quest’ultimo è infatti seguito da 7,5milioni di follower. Il proprietario della piattaforma ha commentato il post del giovane Tiktoker con il gesto del pollice alzato.

Sara Fonte

