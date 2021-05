Tu Si Que Vales, casting aperti: come partecipare?

Tu Si Que Vales sta per ripartire e si stanno aprendo i casting da Mediaset. Ecco come candidarti per poterti esibire sul palco.

Tu Si Que Vales: come candidarti

Per candidarti alla prossima edizione di Tu Si Que Vales, puoi compilare il form che trovi sulla pagina ufficiale di Witty TV.

Puoi partecipare al programma con Maria De Filippi come singolo, oppure chiedere al tuo gruppo di partecipare. Compila i campi richiesti e scegli, dal menu a scomparsa, la categoria del tuo spettacolo. Ecco tra quali puoi scegliere.

Acrobati e ginnasti;

Arti marziali;

Artisti di strada;

Atleti;

Ballo;

Hip Hop;

Cabaret;

Cantautore;

Canto Ballo;

Canto lirico;

Circense;

Comico;

Danza del ventre;

Drag Queen;

Folklore;

Illusionismo;

Imitazioni;

Imitazioni canto;

Invenzioni;

Musicista;

Poeta;

Recitazione;

Showman / Showgirl;

Sport;

Stilista;

Altro.

Una volta scelta la categoria, si mette una foto (a figura intera, ma con il viso ben riconoscibile) e si inserisce una breve descrizione dello spettacolo che vuoi portare sul palco di Tu Si Que Vales.

Leggi bene il regolamento e acconsenti al trattamento dei dati personali. Poi prosegui. A questo punto, non ti resta che aspettare una mail di Mediaset, che ti chiederà di partecipare ai provini.

Solo chi viene scelto viene contattato. Al casting, dovrai dare prova di saper fare il pezzo che vuoi portare sul palco e, se andrà bene, potrai conquistarti il titolo del programma per l’edizione 2021!

Hai tempo fino al 31 luglio, alle ore 23.00, per poter partecipare al casting.

