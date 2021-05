Chi sono Darcey e Stacey, protagoniste di 90 giorni per innamorarsi?

Darcey e Stacey sono le protagoniste del nuovo programma che andrà in onda stasera, 19 maggio, su Real Time alle ore 23:15 in seconda serata. Le due gemelle sono protagoniste di una versione speciale del famoso reality 90 giorni per innamorarsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Darcey e Stacey: chi sono?

Le due sono gemelle americane che stanno affrontando momenti diversi della loro vita. Darcey sta cercando di riprendersi dopo una prima relazione che non è andata bene. Stacey, invece, sta aspettando il ritorno del suo fidanzato albanese Florian. Infatti, quando l’uomo arriverà negli Stati Uniti, partiranno i loro 90 giorni per innamorarsi.

Nel frattempo, Darcey penserà di aver trovato la persona dei propri sogni, mentre Stacey incontrerà l’ex della gemella, Tom. La serie completa è disponibile su Discovery Plus a pagamento in streaming.

Cosa sappiamo su di loro?

Le due gemelle sono nate il 23 settembre 1974. Sono molto note nella televisione americana perché sono state personalità televisive, imprenditrici, designer di abiti e attrici. La loro fortuna inizia proprio con 90 giorni per innamorarsi, ma hanno subito in famiglia anche un grave lutto.

Infatti il loro fratello è morto di cancro l’11 luglio 1998. Darcey ha prima studiato all’Università di Houston e di Marshall, poi ha iniziato a studiare recitazione a New York dal 1998 al 2001. Nel 2010, Darcey e Stacey hanno fondato un marchio di abbigliamento chiamato House of Eleven. Hanno creato anche una compagnia di produzione chiamata Eleventh Entertainment.

Come co-produttori esecutivi con loro padre Mike, le due hanno girato la commedia White T nel 2013, provvedendo anche alla canzone della colonna sonora. La casa di produzione ha prodotto anche il film Soul Ties nel 2015.

Nel 2018, Darcey e Stacey hanno lanciato la loro canzone di debutto nel dance pop, chiamata Lock The Number. La loro seconda canzone si chiama always in my heart ed è stata rilasciata nel 2019. La canzone era un tributo alla morte prematura del fratello.

Successivamente, le due sono diventate le protagoniste di 90 giorni per innamorarsi, reality show che è andato avanti dal 2017 al 2020. Lo show è stato nominato per il People Choice Awards del 2020 come Reality Star of 2020.

Darcey ha due figlie, Aniko e Aspen, nate dal precedente matrimonio. Nel 2020, ha dichiarato ufficialmente di essere fidanzata con il modello di fitness Georgi Rusev.

