Cotto e Mangiato ricetta del 19 maggio 2021: frittata di verdure

Una bella frittata di verdure oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa.

La ricetta

Per fare la frittata avrai bisogno di:

2 patate

4 uova

Zucchine

Cipollini

Procedimento

Prepara tre padelle con olio. In una cuoci le zucchine, in un’altra crocca le patate precedentemente lessate, in una terza cuoci i cipollini. Quando tutto sarà pronto unire in una ciotola, aggiungere le uova sbattute e il parmigiano. Amalgama bene e versa in un ruoto con cerniera. Cuoci in forno a 180 gradi per una 20ina di minuti.

